Licenciements chez Eidos Montréal, un jeu Deus Ex annulé

L’hécatombe au sein de l’industrie du jeu vidéo continue. Après Microsoft qui a annoncé se séparer de 1900 employés dans sa branche gaming, au tour d’Eidos Montréal d’annoncer le licenciement de 97 employés. Le groupe comptait 481 employés en 2022. Cela représenterait donc 20% de l’effectif.

“Décision difficile”

« Le contexte économique mondial, les défis de notre industrie et la restructuration globale annoncée par Embracer ont finalement eu un impact sur notre studio », a déclaré Eidos-Montréal dans un message sur X (ex-Twitter). « La décision difficile a été prise de laisser partir 97 personnes des équipes de développement, de l’administration et des services de soutien ». Le studio assure faire le nécessaire pour prendre en charge les employés afin de les aider. « Ces personnes très talentueuses et très expérimentées arrivent sur le marché de l’emploi, et nous voulons qu’elles trouvent leur prochain projet et nous les aidons à le faire ».

Rappelons qu’Eidos Montréal est désormais une filiale d’Embracer, qui a notamment développé les jeux Deus Ex Manking Divided et Marvel’s Guardians of the Galaxy. Embracer licencie à tour de bras depuis plusieurs mois. Bloomberg a également révélé l’annulation d’un jeu Deus Ex, qui était en développement depuis désormais deux ans. Le studio se concentre désormais sur une nouvelle franchise.