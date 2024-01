Free dévoile Ultra, sa toute nouvelle Freebox avec 8 Gb/s en download et upload

Une toute nouvelle Freebox de présentée. L’opérateur Free a dévoilé le voile sur la Freebox Ultra, une box 100% fibre qui promet un débit symétrique inédit de 8 Gb/s en download et 8 Gb/s en upload. C’est 8 fois plus que les meilleures offres actuelles. La box intègre un processeur 4 coeurs, 2 ports SFP, 4 ports Ethernet et un port USB 3, avec aussi la possibilité de rajouter une unité de stockage NVMe.

Jusqu’à 100 appareils connectés

La Freebox Ultra est aussi la première box à intégrer en France le Wi-Fi 7, assurant ainsi des débits des plusieurs GB/s aux appareils connectés de la maison (smartphones, tablette, casque VR, appareils domotiques, etc.). Un répéteur Wi-Fi 7 est également disponible et inclus dans l’offre. Jusqu’à 100 appareils peuvent se connecter en simultané à la Freebox Ultra.

L’installation est simplifiée au maximum, et la connexion WiFi 7 de la box sur le mobile se fait via un simple QR Code. Pour les déplacements, Free propose aussi un Galet Pocket Wifi (4G). Du reste, l’opérateur promet aussi une consommation basse 9,9 W, un mode veille totale (90% d’économie d’énergie), un mode éco-WiFi qui coupe une partie des bandes WiFi de la Freebox lorsqu’elles ne sont pas utilisées, des mises à jour sur 10 ans, et des matériaux facilement réparables.

L’offre Freebox Ultra permet ainsi de bénéficier du forfait mobile illimité 5G à 9,99 euros/mois pour quatre lignes différentes. 280 chaines sont incluses , dont OK Ciné (500 films et séries en SVoD), Free Ligue 1 , TV by Canal, Caféine, Netflix, Amazon Prime Video, Universal+, Disney+ et Canal + Live. La Freebox Ultra est proposée à 49,99 euros/mois pendant 12 mois (puis 59,99 euros/mois) sans engagement. Une seconde offre Freebox Ultra Essentiel est proposée 39,99 euros/mois pendant 1 an (49,99 euros/mois ensuite), mais sans les services. Enfin, la Freebox Ultra s’accompagne d’un service de support baptisé Free Proxy : 130 équipes d’une dizaine de techniciens seront disséminées partout en France spécialement pour les clients de la Freebox Ultra.