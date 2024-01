Freebox V9 : Free débute son teasing

La Freebox V9 suscite l’enthousiasme des utilisateurs de Free, avec le lancement récent de la campagne teaser de l’opérateur. Cette stratégie met en scène l’annonce imminente de la nouvelle box, en dévoilant un avant-goût alléchant de ce qui l’attend. Alors que le mystère reste entier, explorons quelques-uns des indices intrigants que Free a diffusés sur les médias sociaux.

La Freebox V9 dévoilée dans une campagne de teasing impressionnante

Il semble que l’annonce officielle de la Freebox V9 ne soit plus très loin. L’opérateur a récemment commencé sa campagne de teasing à destination du grand public. Il s’agit d’une des dernières étapes avant le lancement d’un nouveau produit. Du coup, la publication sur les réseaux sociaux par Free de l’annonce officielle de sa prochaine Freebox, prévue à l’origine pour fin 2023, suscite un engouement justifié.

Un teaser énigmatique dévoile les contours de la prochaine innovation

Sur Twitter, le 16 janvier 2024 à 8h08, le compte officiel de Free a partagé un premier indice sur la Freebox V9. Une image floue accompagnait le message indiquant : “Cette image contient des détails sensibles sur notre prochaine Freebox. Pour éviter tout spoiler, la publication reste temporairement invisible.” L’esthétique de cette représentation rappelle les images jugées choquantes diffusées sur X, caractérisées par ce flou particulier.

Le contenu de la publication mentionne le compte officiel de Xavier Niel, connu pour ses bons mots, avec la question : ” Xavier Niel, qu’est-ce que tu nous cook ?”. En d’autres termes, “Xavier Niel, que concoctes-tu ?”. On peut se demander si Free a intentionnellement fait référence à Tim Cook, le PDG d’Apple. Bien que l’opérateur propose déjà l’Apple TV dans son catalogue en tant que box TV pouvant remplacer ses propres boîtiers, cela ne semble pas vraiment être dans l’ADN de l’opérateur.

Aucune autre information n’est actuellement disponible. On aura probablement dans les prochains jours plus d’informations par rapport à ce nouveau produit de Free. Toutefois, on peut raisonnablement s’attendre à une annonce officielle au cours du premier trimestre.