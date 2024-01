CES 2024 : Sony dévoile un casque de réalité mixte

Petite surprise de la part de Sony. Le constructeur japonais a annoncé lors du célèbre salon des technologies de Las Vegas, le CES 2024, un tout nouveau casque de réalité mixte qui se veut “spatial”. Il ne s’agit pour l’instant que d’un teasing, mais le projet existe bel et bien.

Création de contenu 3D

Dans le même temps, Sony a présenté un système de création de contenu spatial, pour permettre aux utilisateurs d’éditer et de façonner des modèles 3D en portant un casque de réalité mixte. Le casque est ainsi accompagné de manettes, l’une étant une bague connectée pour manipuler des objets et l’autre une manette de pointage. L’appareil dispose pour ce faire du Snapdragon XR2+ Gen 2 et de deux écrans OLED 4K. On notera toutefois que le casque n’est pas destiné aux joueurs, mais aux professionnels, qui peuvent développer en superposant des objets virtuels.

L’appareil est doté d’une fonction « vidéo transparente » et d’un total de six caméras et capteurs. La marque nippone a d’ailleurs évoqué l’équilibre du casque, affirmant qu’il a affiné « l’équilibre du centre de gravité de l’appareil ». D’ailleurs, l’écran se relève, ce qui permet à l’utilisateur de se plonger dans son travail sans avoir à retirer entièrement le casque. Sony affirme que sa technologie de rendu propriétaire permet « un rendu réaliste, en temps réel et en haute définition, des textures des objets 3D et des expressions faciales des personnages humains ». Pour l’instant, aucun prix ni date de sortie n’a filtré.