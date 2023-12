Sony : cinquante millions de Playstation 5 vendues en trois ans

Une belle performance, compte tenu de la longue période de pénurie. 50 millions de Playstation 5 ont été vendues en seulement trois ans, 2020 étant l’année de sortie de la console de Sony, a annoncé le constructeur nippon. En 2020, il y avait le Covid, et l’on pensait bien qu’on n’allait même pas atteindre 2023… Sony a également ajouté que novembre 2023 fut le plus gros mois de novembre au niveau des ventes de PlayStation 5 par rapport à 2020, 2021 et 2022. Et ce, grâce aux jeux Marvel’s Spider-Man 2, Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2, EA SPORTS FC 24 et Roblox.

“Soutien indéfectible”

« Le fait d’avoir atteint cette étape importante dans les ventes de PS5 témoigne du soutien indéfectible de la communauté PlayStation mondiale et de sa passion pour les expériences incroyables créées par les talentueux développeurs de PlayStation Studios et de nos partenaires », a déclaré Jim Ryan, encore PDG de Sony Interactive Entertainment pour l’heure. « Nous sommes reconnaissants à tous les joueurs qui ont rejoint la PS5 jusqu’à présent, et nous sommes ravis de constater que c’est la première fois depuis le lancement de la PS5 que nous disposons d’un stock complet de consoles pour les fêtes de fin d’année, de sorte que tous ceux qui veulent en acheter une peuvent le faire ».

Eric Lempel, responsable des activités mondiales chez Sony Interactive Entertainment, a indiqué que la PS5 est désormais en passe de dépasser la PS4, qui s’est vendue à 117 millions d’exemplaires depuis sa mise en vente en 2013. Sony a mis 161 semaines pour vendre 50 millions de PlayStation 5. En comparaison, il a fallu 160 semaines pour atteindre le même cap avec la PlayStation 4.