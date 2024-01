Pour la première fois en une décennie, FIFA n’est pas le jeu physique le plus vendu au Royaume-Uni

Une révolution, et la fin d’une hégémonie ? Pour la première fois depuis dix ans, le jeu de football FIFA n’est pas le jeu le plus vendu en édition physique au Royaume-Uni, d’après un article du site toujours très bien informé Gamesindustry.biz. Cette année, fini le sport, place à Harry Potter : c’est Hogwarts Legacy qui rafle la mise, ce qui est rarissime pour un jeu purement solo et narratif.

12 millions de jeux physiques vendus au Royaume-Uni

C’est la première fois en dix ans qu’Electronic Arts et FIFA (maintenant rebaptisé EA Sports FC) ne sont pas en tête du classement des ventes de jeux physiques sur le territoire. Seul GTA 5 était parvenu à écarter la simulation de football en 2013. Pour autant, Gamesindustry précise que les ventes dématérialisées devraient permettre à FIFA de rester le jeu le plus vendu sur le territoire. Au total, ce sont 12,76 millions de jeux vidéo physiques qui ont été vendus au Royaume-Uni en 2023 selon les données de GfK, soit une baisse de 5 % par rapport à 2022.

Les ventes physiques de Hogwarts Legacy ont été réalisées principalement sur Playstation 5 – la moitié des ventes ont été faites sur la console de Sony. La seconde plateforme était la PS4, puis la Nintendo Switch, alors que le jeu n’est sorti sur la console japonaise qu’en novembre dernier. La Xbox, comme souvent, finit tout en bas du classement. Rappelons qu’Hogwarts Legacy était aussi en tête des ventes aux Etats-Unis l’année dernière – le jeu est donc un véritable carton.