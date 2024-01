Square Enix (Final Fantasy, Dragon Quest) va miser à fond sur l’IA en 2024

L’intelligence artificielle, arlésienne ou réel “game changer” ? L’éditeur japonais Square Enix semble croire à la deuxième option. L’entreprise souhaite effectivement miser à fond sur l’intelligence artificielle en 2024. C’est son président, Takashi Kiryu, qui a rappelé ses intentions dans sa lettre de voeux du nouvel an, en disant que l’IA allait devenir une pièce maîtresse pour les prochaines oeuvres de l’éditeur. Ces technologies seraient intégrées « de manière agressive » afin de « créer de nouvelles formes de contenu », a-t-il dit.

“Changer fondamentalement les processus”

« Je crois que l’IA générative a le potentiel non seulement de remodeler ce que nous créons, mais aussi de changer fondamentalement les processus par lesquels nous créons, y compris la programmation. » déclare Kiryu. L’IA servirait d’abord au développement et au marketing, mais « à plus long terme, nous espérons exploiter ces technologies pour créer de nouvelles formes de contenu pour les consommateurs, car nous pensons que l’innovation technologique représente des opportunités commerciales » ajoute Kiryu.

Dans quel secteur sera utilisée l’intelligence artificielle ? On peut s’attendre à de l’IA dans le développement des modèles 3D, dans les phases de dialogues voire dans les cinématiques. Mais l’éditeur va devoir faire très attention à cet outil, qui pourrait être très mal vu par les joueurs, qui ont déjà en travers de la gorge la mauvaise écriture de certains titres, et la volonté précédente de Square Enix d’intégrer la blockchain et les NFTs dans certains jeux. Les joueurs sont très conservateurs, et l’utilisation de l’IA pourrait se retourner contre l’éditeur.