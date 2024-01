Les smartphones pliables n’ont représenté que 1,3% des ventes de téléphones en 2023

Un véritable bide. La technologie pourtant si prometteuse du smartphone pliable a bien du mal à attirer des clients. En cause, le prix, évidemment, qui paraît prohibitif pour le commun des mortels, mais aussi les craintes liées à la durabilité ou la compatibilité des applications. Ainsi, selon le cabinet Counterpoint Research, les smartphones pliables ont seulement représenté 1,3% des ventes de smartphones en 2023. Il y a eu 1,2 milliard de smartphones vendus au total.

Samsung leader

D’après le cabinet Canalys, au Financial Times, les taux de retour des appareils pliables sont de 5 à 10%, ce qui est beaucoup plus élevé que pour les smartphones traditionnels. « C’est une chose d’amener les gens vers le segment des smartphones pliables », a-t-il déclaré. « C’en est une autre de les inciter à rester ». Samsung reste leader, représentant 73% de tous les smartphones pliables, avec ses Z Flip et Z Fold. « Nous continuerons à positionner nos pliables comme un moteur clé pour la croissance de nos modèles haut de gamme avec la différenciation claire, l’expérience et la flexibilité que ces appareils ont à offrir », a déclaré Samsung.

« Nous pensons que les smartphones pliables sont l’avenir des smartphones, tout comme les voitures électriques l’ont été pour l’industrie automobile », a déclaré de son côté Bond Zhang, directeur général d’Honor au Royaume-Uni. « Nous approchons d’un point de basculement crucial où les smartphones pliables pourraient bientôt devenir courants ». Sans l’arrivée d’Apple dans ce marché, il est fort possible qu’il continue de stagner encore longtemps.