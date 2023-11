Samsung préparerait un smartphone pliable à seulement 400 dollars

Vers une démocratisation des smartphones pliables ? Le géant sud-coréen Samsung irait encore plus loin dans le domaine, après ses Z Flip et Z Fold vendus ces dernières années à plus de 1500 euros – un prix exorbitant qui freine forcément Samsung dans sa conquête du marché.

Des composants à bas prix

Ainsi, le constructeur serait décidé à booster son offre, puisque le bien renseigné Tech-Reve a suggéré récemment que Samsung bosserait sur un modèle de smartphone pliable à un très faible coût de production, et donc beaucoup moins cher à l’achat. L’objectif est d’atteindre un prix plancher de 400 à 500 dollars, soit plus de 1000 euros de moins que les smartphones pliables actuelles.

Samsung n’a encore rien officialisé. Il faut dire qu’un prix aussi canon se réserve forcément pour une annonce en grandes pompes. Concernant la fiche technique, on ne sait donc pas absolument ce dont il en retourne, même si l’on s’imagine que les composants seront à bas prix, avec un écran LCD, une puce Qualcomm moins puissante, moins de RAM ou de stockage… Rappelons que Motorola est en embuscade, avec une nouvelle version du Razr pliable à 700 dollars “seulement”, qui est sortie récemment.