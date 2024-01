Meta baisse définitivement le prix de son casque VR Meta Quest 2

Une bonne nouvelle pour ce début d’année. La maison-mère de Facebook, Meta, qui s’est lancé il y a déjà plusieurs années dans la réalité virtuelle, a décidé de baisser durablement le prix de son Meta Quest 2, casque VR très populaire et sans fil, qui requiert toutefois un compte Facebook pour fonctionner.

Chemin de croix

Initialement commercialisé à 349 euros (version standard avec 64 Go) avant de subir une importante hausse de tarif de 100 euros en 2022 (449 euros), puis une nouvelle baisse au premier trimestre 2023 pour le modèle 256 Go, le Meta Quest 2 est désormais facturé à 299,99 euros, soit 50 euros de moins que son prix d’origine (avec 64 go de stockage supplémentaire).

Sacré chemin de croix donc, à croire que l’inflation appartient désormais au passé. Ce casque VR, très qualitatif, bénéficie d’une vaste bibliothèque de titres, tels que RE4 VR, par exemple. Avec ce nouveau prix, le Meta Quest 2 est quasiment deux fois moins cher que le Meta Quest 3, qui intègre bien plus de fonctionnalité, et met notamment l’accent sur la réalité augmentée. Le Meta Quest 2 est toutefois une belle porte d’entrée vers la réalité augmentée, et on vous le recommande chaudement.