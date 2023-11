Meta annonce un abonnement payant pour Facebook et Instagram

La rumeur s’est révélée vraie. Facebook et Instagram vont proposer dans les prochains jours un abonnement payant pour enlever la publicité des fils d’actualité. L’information est officielle, et provient directement de la maison-mère Meta. Ainsi, à partir du mois de novembre, vous pourrez débourser 9,99 euros par mois pour enlever les publicités sur le site web. Mais puisque Meta veut contourner la commission d’Apple et Google, l’abonnement sera de 12,99 euros par mois sur smartphone iOS et Android.

6 euros en plus par compte

Cette “offre” est uniquement proposée dans l’Union européenne et la Suisse. Vous pourrez donc profiter d’applications et de site web sans aucune publicité, tout en permettant à la firme de respecter les nouvelles réglementations en vigueur. La version gratuite reste bien sûr disponible, si vous acceptez l’affichage de la publicité ciblée.

Pour les utilisateurs professionnels, les comptes supplémentaires liés à votre compte Instagram ou Facebook sont aussi couverts par l’abonnement jusqu’à 1er mars 2024. Ensuite, il faudra payer 6 euros par mois par compte. Encore une belle façon de plumer le pigeon.