CD Projekt Red (The Witcher) dit non à un rachat par Microsoft ou Sony

Certes, l’heure est à la consolidation dans l’industrie du jeu vidéo. Activision-Blizzard et Bethesda-Zenimax ont rejoint ces dernières années Xbox, quand Bungie a été racheté par Playstation. Mais pas CD Projekt Red, développeur de The Witcher et de Cyberpunk 2077, qui refuse d’être racheté par une entité plus grande, comme Sony ou Microsoft, par exemple. Dans un article publié dernièrement dans les colonnes du site polonais parkiet, Adam Kiciński, l’actuel CEO du studio, s’explique.

Avenir radieux

“Nous ne prévoyons pas d’acquisitions pour le moment. Bien sûr, nous sommes ouverts aux idées qui pourraient accélérer la mise en œuvre de notre stratégie. Mais nous ne sommes pas intéressés par des achats qui ne viseraient qu’à inclure les entreprises acquises dans notre groupe et à consolider leurs résultats financiers. Nous n’en voyons pas la valeur“, indique-t-il. Et de continuer : “Nous ne souhaitons pas être incorporés dans une entité plus grande. Nous avons travaillé toute notre vie pour atteindre notre position actuelle. Nous pensons que dans quelques années, nous serons encore plus grands et plus forts. Nous avons des projets ambitieux et nous sommes passionnés par ce que nous faisons. Nous attachons une grande importance à l’indépendance.“

Les rumeurs de rachats de CD Project Red se font légions depuis plusieurs années, et notamment depuis le fiasco du lancement de Cyberpunk 2077. Mais alors que le studio fait sa rédemption avec de multiples mises à jours, les développeurs polonais ont publié une feuille de route intéressante, avec un nouvel épisode de la franchise The Witcher et une nouvelle licence. En bref, l’avenir s’annonce radieux… en tant qu’indépendant.