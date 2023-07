CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk) va licencier une centaine d’employés

Splendeur et décadence pour le studio polonais derrière The Witcher et Cyberpunk. Malgré des finances solides et des projets attrayants, lancés après le fiasco de Cyberpunk 2077 lancé dans un état déplorable en 2020, CD Projekt Red a annoncé qu’un licenciement d’une centaine d’employés va bientôt avoir lieu.

« Nous avons soigneusement évalué toutes les équipes de l’entreprise en fonction de leur contribution attendue à la mise en œuvre de notre stratégie. Il n’y a pas de manière facile de dire ça, mais aujourd’hui, nous sommes en sureffectif. Nous avons à bord des personnes talentueuses qui sont sur le point de terminer leurs tâches et – sur la base des besoins actuels et anticipés de nos projets – nous savons déjà que nous n’aurons pas d’autres opportunités pour elles au cours de l’année à venir » a justifié Adam Kiciński, le CEO du studio polonais.

Une centaine d’employés vont donc quitter le navire d’ici l’année 2024, soit 9% de l’effectif total du studio. Une indemnité de départ est prévu. Rappelons que de nombreux projets sont en chantier, dont The Witcher Polaris, Cyberpunk « Orion » et la toute nouvelle franchise maison, Hadar.