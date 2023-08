Playstation 5 : la console fait le plein de nouveautés, le bip de lancement désactivable !

Sony ne déçoit que rarement. La preuve encore une fois avec cette nouvelle bêta que le géant japonais met en place pour tous les utilisateurs sélectionnés sur sa console phare, la Playstation 5. La PS5 va désormais pouvoir profiter du Dolby Atmos, des SSD M.2 de 8 To, et son bip de lancement va pouvoir être désactivé. Tous les testeurs peuvent d’ores et déjà télécharger la bêta.

Dans le détail, l’arrivée de Dolby Atmos marque potentiellement un tournant pour la Playstation 5. L’audio 3D via la technologie Tempest 3D Audiotech être désormais compatible avec tous les périphériques HDMI compatibles Dolby Atmos (barres de son, téléviseurs, home cinema…), ce qui va permettre d’offrir un rendu particulièrement immersif sur les grosses productions Playstation, tels que le futur Spider-Man 2.

Pour activer le Dolby Atmos, il faut se rendre dans Paramètres > Son > Sortie audio > Format audio (Priorité), puis sélectionner Dolby Atmos. Les services comme Netflix peuvent aussi mettre à jour leurs applications sur PlayStation 5 pour proposer le support du Dolby Atmos.

Retours haptiques dans les menus

Cette nouvelle bêta propose aussi le support des SSD M.2 jusqu’à 8 To, contre 4 To jusqu’à présent, pour stocker plus de jeux. Autre nouveauté, le retour haptique sur l’interface système, via la Dualsense. Un détail qui veut dire beaucoup… Vous pourrez aussi désactiver le bip qui s’active quand vous allumez la machine. Enfin, vous pourrez désormais inviter des joueurs à une Party fermée sans les ajouter à un groupe, et envoyer des invitations à des Party ouvertes ou fermées à des groupes plutôt qu’à un seul ami.