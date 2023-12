The Last of Us Factions : Naughty Dog et Playstation annulent le jeu multijoueur

C’était un projet extrêmement attendu, qui était d’ailleurs au coeur des rumeurs les plus folles depuis trois ans. Il s’est finalement avéré être un échec, puisque le jeu multijoueur en ligne The Last of Us ne verra finalement pas le jour. Naughty Dog annonce avoir arrêté le développement et annule donc la sortie de son jeu, assurant que ce fut une « décision incroyablement difficile ». Sur son blog, Naughty Dog explique que le jeu Online a été en pré-production depuis que l’équipe a travaillé sur The Last of Us Part II. L’objectif était de « concevoir une expérience que nous estimions unique et dotée d’un énorme potentiel ».

Et de poursuivre : “En passant à la phase de production complète, l’ampleur de notre ambition est devenue évidente. Pour sortir The Last of Us Online et en assurer le support, nous aurions dû consacrer toutes les ressources de notre studio au support du contenu post-lancement pour les années à venir, ce qui aurait eu un impact considérable sur le développement des futurs jeux solo. Deux voies s’offraient donc à nous : devenir uniquement un studio de jeux avec un suivi continu ou continuer à nous concentrer sur les jeux narratifs à un joueur qui ont défini l’héritage de Naughty Dog.“

Tout n’a pas été jeté à la poubelle cela dit, puisque « les enseignements et les investissements technologiques tirés de ce jeu se répercuteront sur la manière dont nous développons nos projets et seront d’une valeur inestimable pour l’orientation de notre studio ». Et de conclure, en indiquant avoir « plus d’un nouveau jeu solo ambitieux sur lequel nous travaillons » et « nous sommes impatients d’en dire plus sur ce qui nous attend lorsque nous serons prêts ».