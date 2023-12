Playstation Plus Extra et Premium : les nouveaux jeux de décembre 2023

C’est l’heure ! Comme tous les mois, Sony vient d’annoncer les nouveaux jeux qui débarqueront sur son service d’abonnement Playstation semblable au Xbox Gamepass, le Playstation Plus. Ils arriveront dès le 19 décembre, et on a notamment droit à Grand Theft Auto V, alors que le prochain opus vient d’être dévoilé dans une bande-annonce très attendue. Sans plus attendre, voici la liste des jeux qui arriveront dans le formule Extra et Premium en ce mois de décembre :

GTA 5 dans le lot

Grand Theft Auto V | PS4, PS5

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4, PS5

Moto GP23 | PS4, PS5

Metal: Hellsinger | PS4, PS5

Salt and Sacrifice | PS4, PS5

Moonscars | PS4, PS5

Mega Man 11 | PS4

Gigabash | PS4, PS5

Grime | PS4, PS5

Tinykin | PS4, PS5

Prodeus | PS4, PS5

Shadowrun Returns | PS4, PS5

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut | PS4, PS5

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition | PS4, PS5

Les joueurs avec l’abonnement PS Plus Premium auront droit à ces jeux supplémentaires :

Mega Man Legacy Collection | PS4

Mega Man Legacy Collection 2 | PS4

Thrillville | PS4, PS5

Thrillville: Off the Rails | PS4, PS5

Buzz Lightyear of Star Command | PS4, PS5

Rappelons que la formule Extra coûte 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 125,99€ par an, tandis que la Playstation Plus Premium est tarifée à 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 151,99€ par an. L’Extra permet de profiter de 400 jeux PS4 et PS5, tandis que le Premium le permet aussi, et offre 340 jeux supplémentaires, le streaming dans le cloud et des versions d’essai de certains jeux.