Instagram : Threads, concurrent de X, officiellement lancé en Europe

C’est une grande arrivée. Pas sûr toutefois qu’elle perdure dans le temps. Le réseau social Threads, qui nécessite un compte Instagram, vient de débarquer en Europe ce jeudi 14 décembre. Déjà déployé dans le reste du monde, le réseau n’avait pas été lancé ici en raison de problèmes de règlementation.

Concurrent de X

Threads veut concurrencer X, et pour ce faire, reprend tout un tas de fonctionnalité du réseau social d’Elon Musk. On peut ainsi y publier des messages d’un maximum de 500 caractères, des photos, des vidéos, et s’abonner à d’autres comptes. Deux fils d’actualité sont disponibles, un qui se fonde sur les abonnements de l’utilisateur et l’autre choisi par les algorithmes. Il n’est pour l’heure pas possible d’envoyer des messages privés : il faut obligatoirement passer par Instagram.

Car oui, le réseau social dépend d’Instagram. Il faut même un compte pour créer un profil sur Threads, afin de le lier. Les citoyens de l’Union européenne ne souhaitant pas s’inscrire sur Instagram peuvent toutefois consulter Threads, à défaut de pouvoir y poster : « ils peuvent regarder du contenu et chercher des comptes (…) mais ne pourront pas créer de profil, suivre d’autres comptes ou interagir », explique Meta dans un communiqué.

Pour l’heure donc, Threads en est encore à ses balbutiements. On peut d’ailleurs se demander sa réelle utilité dans un monde où X, mais aussi BlueSky ou Mastodon, existent. Mais Meta voulait absolument sa propre solution. Peut être pour creuser un peu plus son univers, entre les messages instantanées de WhatsApp et le Meta Quest, pour la VR.