Oscars du jeu vidéo : le créateur des Game Awards répond aux nombreuses critiques

Une cérémonie dantesque, mais fortement critiquée pour ses nombreux manquements. La semaine dernière a eu lieu les Game Awards, cette grande messe annuelle du jeu vidéo qui a notamment récompensé Baldur’s Gate 3 comme jeu de l’année 2023. Son créateur et présentateur, Geoff Keighley, a été beaucoup critiqué, notamment pour ne pas avoir évoqué les nombreux licenciements qui ont eu lieu cette année dans le jeu vidéo. Mais surtout, les critiques fusent contre le manque de temps de parole des développeurs sacrés dans leurs catégories respectives. Larian Studio, qui a développé Baldur’s Gate 3, a eu droit à quelques secondes seulement de remerciements… Le temps de parole total des remises de prix n’a ainsi pas dépassé les 10 minutes, sur une cérémonie de 3h30.

“Mise en scène embarrassante”

Si bien que les internautes et certains acteurs de l’industrie déplorent un show qui sert plutôt de publicité de trois heures, dans laquelle les marquent paient pour exposer leurs jeux au plus grand nombre. “La cérémonie des Game Awards de cette année est une mise en scène embarrassante d’un segment de l’industrie qui cherche désespérément à être validé par le pouvoir des stars et qui n’a que peu de respect pour les développeurs qu’il est censé honorer“, a notamment critiqué Josh Sawyer, de chez Obsidian.

Geoff Keighley a répondu. “Je reconnais que la musique (de clôture des discours) a été diffusée trop rapidement pour les lauréats cette année, et j’ai demandé à notre équipe d’assouplir cette règle au fur et à mesure que le spectacle se déroulait. Bien que personne n’ait été coupé, c’est une question à laquelle il faudra s’attaquer à l’avenir“, a-t-il déclaré. Et c’est tout. Toujours est-il que les Game Awards sont devenus en l’espace de quelques années un rendez-vous immanquable de l’industrie du jeu vidéo.