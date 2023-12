Game Awards : ces annonces de jeux passées inaperçues, et pourtant !

Les Game Awards sont devenus en l’espace de quelques années seulement la grande messe du jeu vidéo, dépassant même, pour certains, le Summer Game Fest, qui a remplacé le mythique E3 en juin. Cette année, la cérémonie qui a eu lieu en fin de semaine dernière a encore été une fois riche en annonce, avec OD de Kojima, Blade par Arkane Lyon, Hellblade 2 et un DLC gratuit de God of War Ragnarok.

Monster Hunter, No Rest for the Wicked…

Mais au-delà de ces annonces que tout le monde a déjà eu le temps d’assimiler, les Game Awards ont également mis en avant des jeux plus confidentiels, et dédiés aux hardcore gamers. Parmi eux, Monster Hunter Wilds, qui s’est montré dans une courte vidéo. Le jeu est prévu pour 2025 et s’inscrira dans la digne de lignée de World, à n’en pas douter.

Exodus a également fait sensation grâce à une belle cinématique. Le héros est d’ailleurs incarné par l’acteur américain Matthew McConaughey.

L’éditeur japonais Sega souhaite revenir sur les chapeaux de roue avec plusieurs remakes de jeux phares, comme Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage et Crazy Taxi.

Metaphor : ReFantazio est lui très attendu, car il est la suite spirituelle des Persona, fameux RPG d’Atlus. Son style baroque est une ode à l’originalité. Sortie prévue sur PC, Xbox Series et PS5 à l’automne 2024.

No Rest for the Wicked est la bien belle surprise de la conférence. Ce jeu d’action aventure qui semble exigeant profite d’une direction artistique sublime. Pas de date de sortie pour l’instant.

Rise of the Ronin a également fait sensation, car il se présente entre un mix entre NiOh, Assassin’s Creed et Ghost of Tsushima. Une exclusivité Playstation disponible le 22 mars prochain.

Black Myth Wukong semble particulièrement ambitieux. Le titre chinois en met plein la rétine avec son héros singe et son récit inspiré de l’ouvrage La Pérégrination vers l’Ouest. Sortie le 20 août 2024.

Light No Fire est un No man’s Sky sur une seule planète. On en sait pas beaucoup plus, mais il est évident que le studio Hello Games a profité de son expérience sur NMS pour peaufiner son nouveau jeu.