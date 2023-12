Playstation supprime des séries achetées par les utilisateurs

C’est ce qu’on appelle l’avoir dans l’os. Le géant du jeu vidéo Playstation a décidé de supprimer de ses réseaux des shows Discovery, comme Mythbusters ou Naked and Afraid. Le problème, c’est que l’heure est à la dématérialisation, et que les utilisateurs de Playstation comme tant d’autres n’hésitent pas à acheter depuis de nombreuses années leurs films ou jeux vidéo en version numérique, pour qu’ils soient disponibles partout, tout le temps. Et la suppression par Playstation va tout simplement empêcher d’accéder à ce contenu, même si on l’a acheté !

Contrats de licences

Tout ceci est à cause d’une fusion entre Warner Bros et Discovery, qui a impacté les droits de Sony. « Etant donné nos contrats de licence avec les fournisseurs de contenu, vous ne pourrez plus regarder vos précédents contenus Discovery achetés, et ce contenu sera retiré de vos bibliothèques », peut-on ainsi lire dans un email de Sony envoyé aux utilisateurs. Tous les shows impactés sont listés dans ce lien, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup : plus de 1300 saisons de contenus divers !

Ainsi, les aficionados de numérique ont malheureusement découvert que personne n’est propriétaire du contenu en ligne, pas même ceux qui l’ont acheté avec de l’argent sonnant et trébuchant. C’est donc grosso modo une location à durée indéterminée, selon le bon vouloir des entreprises. C’est particulièrement inquiétant que les constructeurs de consoles de jeux vidéo tendent à supprimer les lecteurs physiques de leurs consoles. Faites donc très attention, et n’achetez en ligne que les contenus que vous estimez absolument indispensables.