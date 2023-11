GTA 6 officialisé, Rockstar dévoilera un trailer très bientôt

On n’y croyait plus. Mais c’est enfin officiel. Après dix longues années d’attente, la saga Grand Theft Auto revient très prochainement sur nos consoles. C’est son éditeur, Rockstar, qui a annoncé la bête dans un communiqué, après des informations préliminaires du média américain Bloomberg.

Bande-annonce en décembre

“Nous sommes ravis de vous annoncer que début décembre, nous publierons la première bande-annonce du prochain Grand Theft Auto. Nous nous réjouissons à l’idée de partager ces expériences avec vous tous pendant de nombreuses années encore”, a écrit Sam Houser, directeur de Rockstar. Il notait en préambule : “Grâce à l’incroyable soutien de nos joueurs dans le monde entier, nous avons eu l’occasion de créer des jeux qui nous passionnent vraiment – sans vous, rien de tout cela ne serait possible, et nous vous sommes tous très reconnaissants d’avoir partagé ce voyage avec nous. En 1998, Rockstar Games a été fondé sur l’idée que les jeux vidéo pourraient devenir aussi essentiels à la culture que n’importe quelle autre forme de divertissement, et nous espérons avoir créé des jeux que vous aimez dans nos efforts pour faire partie de cette évolution.”

La bande-annonce arrivera durant le mois de décembre, sans doute avant Noël pour faire monter la hype au maximum. Reste à savoir quand est-ce que le jeu sortira. En 2024, on l’espère : Rockstar avait dit s’attendre à des résultats records l’année fiscale prochaine.