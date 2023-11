La PS5 Slim est désormais disponible pour tous

La nouvelle Playstation de Sony, la PS5 Slim, est disponible depuis vendredi en France. La date de sortie a été dévoilée à la dernière minute. Attention, il ne s’agit pas d’une toute nouvelle console, mais d’une version inédite de la Playstation 5, plus petite et plus légère.

Lecteur de disque amovible

Ainsi, la nouvelle console a un volume qui a été réduit de 30% par rapport à la PS5 original. Le poids a également été diminué de 18 à 24% par rapport aux modèles précédents, selon que vous optiez pour la version digitale ou avec lecteur de disque. Le boitier est désormais composé de quatre panneaux, avec une partie supérieure brillante et une partie inférieure mate.

Rien ne change à l’intérieur, si ce n’est le stockage, qui passé de 825 Go à 1 To. Et évidemment, le lecteur de disque est amovible. Pour ceux qui optent pour le modèle digital, vous pourrez acheter plus tard un lecteur de disque pour 119,90 euros. Il suffira de l’installer ensuite. Un socle pour poser la console à la verticale est aussi vendu séparément, à 29,99 euros.