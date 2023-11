Xbox pourrait bientôt générer plus de revenus que Playstation pour la première fois

C’est un choc auquel on s’attendait un petit peu. Après le rachat d’Activision-Blizzard-King par Microsoft, la branche Xbox, bien que brinquebalante en termes de qualité de jeux, pourrait générer plus de revenus que Playstation pour la première fois de son histoire. Xbox est effectivement sur le point de passer en deuxième position en termes de revenus générés. Du moins, si l’on en croit les projections de Newzoo.

Tencent toujours leader

D’après la société spécialisée dans l’analyse des chiffres du marché du jeu vidéo, l’année 2023 devrait finir à environ 180 milliards de dollars générés sur le secteur, soit une hausse de 0,6% par rapport à l’année dernière. Elle projette également un marché à 205,7 milliards de dollars d’ici 2026, soit une hausse de 1,3%.Les 10 premiers éditeurs de jeux ont généré un chiffre d’affaires de 54,4 milliards de dollars au premier semestre 2023, ce qui représente près de 30 % des recettes du marché des jeux pour l’ensemble de l’année, selon leurs analyses.

Tencent domine, suivi par Sony et Apple. Microsoft est en quatrième position… pour le moment. Au premier semestre 2023, Microsoft a généré un chiffre d’affaires de 6,0 milliards de dollars, soit +3,5% de plus qu’au premier semestre 2022. Si l’on ajoute sur la période les revenus d’Activision Blizzard, on arrive à un total de 10,4 millards de dollars, prenant la deuxième place. Sony serait troisième. En outre, les revenus d’Activision Blizzard au premier semestre ont progressé de +35,5 % pour atteindre 4,4 milliards de dollars en 2023, soit la plus forte croissance de toutes les entreprises du top 10.