Surprise, le jeu vidéo Robocop : Rogue City fait un carton

On ne s’y attendait pas, et pourtant. Le jeu vidéo Robocop Rogue City, FPS sorti sur PC, Playstation 5 et Xbox Series, fait un carton depuis sa sortie début novembre. C’est d’ailleurs le meilleur lancement de l’éditeur Nacon, qui s’est spécialisé dans les jeux reprenant les licences de cinéma d’action des années 1980-1990 (Rambo, Terminator…).

“Robocop a dépassé nos espérances”

Dans un communiqué publié hier, Nacon et le studio Teyon indique : “RoboCop : Rogue City a dépassé nos espérances et constitue un véritable exploit pour NACON. Nous sommes très fiers d’avoir pu travailler avec le studio Teyon sur ce jeu créé par et pour les inconditionnels de RoboCop. Nous tenons également à remercier MGM pour la confiance qu’ils nous ont accordée tout au long de cette collaboration, ainsi que tous les joueurs qui ont contribué à faire de cette sortie un grand succès.“

Le jeu a récolté 92% d’avis positifs sur Steam et a conquis 435.000 joueurs en l’espace de deux semaines, avec 2,7 millions de sessions de jeu actives. Un beau score pour un jeu sorti relativement discrètement, et dont les critiques tournent autour de 14/20.