La Suisse aussi impose l’USB-C chez les smartphones

C’était une décision attendue, déjà prise par l’ensemble de ses voisins. La Suisse, à l’instar de l’Union européenne, a pris la décision d’obliger les fabricants de smartphones, tablettes, appareils photo ou écouteurs à intégrer un port de charge USB-C sur leur appareil. L’USB-C est donc obligatoire sur tout le Vieux-Continent.

Obligation à partir de décembre 2024

Cette obligation entrera en vigueur dès le 1er janvier 2024, mais l’Office fédéral de Suisse a accordé aux fabricants jusqu’au 28 décembre 2024 pour se mettre en conformité.L e communiqué du Conseil Fédéral note que « ces changements présentent des avantages pour les consommateurs suisses, qui peuvent aussi profiter d’un standard de charge uniforme à l’étranger. De plus, la Suisse partage les objectifs de durabilité et de consommation liés à la solution uniforme, laquelle contribue en outre à réduire les déchets électroniques, les besoins en matières premières et les émissions de CO2 lors de la fabrication, du transport et de l’élimination. »

Cette obligation vise évidemment Apple, qui a longtemps rechigné à inclure un tel port dans ses smartphones. En Suisse, les iPhone avec port Lightning pourront toutefois toujours être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks disponibles.