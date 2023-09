Apple Watch Ultra 2 et Watch Series 9 : le grand récapitalutif

La marque à la pomme a révélé bien des produits hier soir… Apple a effectivement profité de sa conférence de septembre pour montrer pour la première fois deux nouvelles montres connectées : la Apple Watch Ultra 2 et la Apple Watch Series 9.

Pincer des doigts pour contrôler sa Series 9

Concernant la Series 9, la principale nouveauté, c’est son processeur, la puce Apple S9. Elle propose un processeur graphique 30 % plus rapide et quatre cœurs neuronaux pour un traitement deux fois plus rapide. La montre va ainsi pouvoir gérer en local les requêtes vocales de Siri. L’Apple Watch Series 9 va permettre une détection des requêtes 25 % plus précise ainsi que des requêtes sur ses données de santé.

Il sera aussi possible d’interagir avec l’Apple Watch 9 avec la main qui la porte en pinçant les doigts. Ce geste permet de simuler un appui sur le bouton principal de l’application en cours, pour par exemple décrocher ou raccrocher rapidement en pinçant l’index et le pouce.

L’Apple Watch Series 9 sera disponible en différents coloris et matériau : aluminium (rose, doré, argent, noir et rouge) et acier inoxydable (doré, argent et noir). La nouvelle montre d’Apple sera disponible à partir du 22 septembre à partir de 449 euros en France.

La Watch Ultra 2 pour les sportifs

Concernant la Watch Ultra 2, on pourra compter sur une luminosité de 3000 nits, l’écran le plus lumineux d’Apple jamais conçu. La montre est surtout faite pour les sportifs, avec la possibilité de connecter son Apple Watch Ultra 2 en Bluetooth avec ses autres appareils (iPhone, iPad, etc.) pour un rapport précis sur la vitesse et la cadence de vos sessions. Pour les plongeurs, elle pourra mesurer la profondeur de l’eau jusqu’à 40 mètres. Pour les alpinistes, elle fonctionnera jusqu’à une altitude de 4000 mètres. Niveau autonomie, Apple promet 36 heures en utilisation classique avec 72 heures en « Low Power Mode ».

La nouvelle montre d’Apple sera disponible en France dès le 22 septembre à partir de 899 euros. C’est 100 euros de moins que pour la première génération.