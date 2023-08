Samsung devrait bientôt commercialiser une bague connectée, la Galaxy Ring

Une nouvelle révolution, ou un gadget inutile de plus ? Samsung pourrait très bientôt commercialiser un produit inédit, une bague connectée. D’après le média The Elec, le géant sud-coréen a en effet développé son Galaxy Ring, pour une production dès le mois d’août prochain. Samsung devrait vendre son anneau à partir du premier trimestre 2024.

Capteurs de mesure biométrique

Le délai entre la production de masse et la date de commercialisation serait dû au temps nécessaire à la certification médicale, l’appareil ayant été pensé avant tout pour les fonctions de santé. Que promet de faire cette Galaxy Ring ? Et bien, de surveiller que tout aille bien dans votre corps. La bague serait dotée de nombreux capteurs de mesure biométrique, pour mesurer votre fréquence cardiaque, votre température corporelle et votre tension artérielle.

Quoi, il suffit d’aller chez le médecin ou de sortir un thermomètre pour cela ? Oui, c’est vrai, mais Samsung n’en a cure, et compte bien amener ce type de surveillance médicale chez vous. L’objet connecté devrait évidemment s’associer aux smartphones tablettes du fabricant. Le produit devrait être présenté dans le courant du mois de février ou de mars, en même temps que le Galaxy S24.