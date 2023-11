Microsoft annonce de premières puces maison pour l’IA, face à Nvidia

Microsoft attaque de plein front Nvidia, leader du marché de l’IA. Le géant de Redmond a ainsi dévoilé lors de sa conférence Ignite deux puces maison dédiées à l’intelligence artificielle : la Azure Maia 100, et la Azure Cobalt 100. Ces nouvelles puces sont fabriquées en interne, pour qu’elles soient le plus compatibles possibles avec les matériels, notamment cloud, de Microsoft, et afin d’optimiser les coûts.

“Soutenir l’innovation”

L’Azure Maia 100 se focalise sur les tâches d’intelligence artificielle et l’IA générative, là où l’Azure Cobalt 100 est un processeur ARM pour les charges de travail informatiques générales sur le cloud de Microsoft. Microsoft indique : “Microsoft met en place l’infrastructure nécessaire pour soutenir l’innovation en matière d’IA, et nous réimaginons chaque aspect de nos data centers pour répondre aux besoins de nos clients. À l’échelle à laquelle nous opérons, il est important pour nous d’optimiser et d’intégrer chaque couche de la pile d’infrastructure pour maximiser les performances, diversifier notre chaîne d’approvisionnement et donner aux clients le choix de l’infrastructure.“

Pour intégrer ces nouvelles puces dans l’infrastructure existante, Microsoft a modifié la conception des serveurs et mis en place des solutions de refroidissement liquide. L’entreprise déploiera ses nouveaux processeurs axés sur l’IA au début de l’année prochaine.