Xbox essuie une baisse des ventes en septembre en Europe

Décidément, rien ne sourit à Xbox, malgré un déluge de billets pour racheter des acteurs majeurs de l’industrie. La sortie de Starfield, puis de Forza Motorsport, n’a pas réussi à la branche gaming de Microsoft, puisqu’une baisse des ventes de consoles a été constatée en Europe pour le mois de septembre, par rapport à l’année dernière.

Baisse de 28%

On apprend en effet par le biais de GamesIndustry.biz que si l’on compare les semaines 36 à 39 des années 2022 et 2023, les ventes de consoles de jeux ont augmenté de près de 38 % par rapport à l’année dernière. Or, cette hausse ne serait dû qu’à l’augmentation de ventes des Playstation 5 (+175%). Les machins de Microsoft ont connu une baisse de 28%, et celles de Nintendo 35%.

On apprend aussi que Starfield était le deuxième plus gros jeu du mois et la deuxième plus grosse sortie Xbox après Forza Horizon 5. Cela n’a pas sauvé Xbox, qui ne connaît une hausse de ses ventes qu’aux Etats-Unis. Que faudra-t-il à Microsoft pour enfin renouer avec le succès ? Le rachat de la licence Call of Duty pourrait sans doute faire basculer le marché, à moins que Sony n’ait encore un coup d’avance ?