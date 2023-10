Instagram et Facebook : un abonnement payant se prépare

Meta devrait bientôt initier un abonnement payant sans publicité pour les utilisateurs d’Instagram et Facebook en Europe. C’est du moins ce qu’a proposé la maison-mère aux régulateurs de l’Union européenne, alors que ces derniers menacent de restreindre les publicités personnalisées sans demander le consentement des utilisateurs.

13 euros sur téléphone

Le premier abonnement coûterait autour de 10 euros, selon le Wall Street Journal, et permettrait de supprimer les pubs sur Instagram et Facebook sur un ordinateur. Six euros supplémentaires seront demandés pour ajouter un compte. Sur mobile, le prix serait de 13 euros en raison de la commission de 30% de la part d’Apple et Google.

A tous les coups, ce nouvel abonnement va faire enrager de nombreux utilisateurs. En août, Meta avait pourtant indiqué qu’il prévoyait de demander aux utilisateurs de l’Union européenne leur consentement avant d’autoriser les entreprises à cibler via la publicité.