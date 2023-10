Sony offre 100 films aux abonnés Playstation Plus Premium

C’est une bien belle nouvelle pour les abonnés du Playstation Plus Premium. Sony Pictures Core, nouveau nom du service Bravia Core, est désormais disponible sur Playstation 4 et Playstation 5. Elle permet de regarder des films en streaming, comme Netflix. Le grand avantage de l’application, c’est que la qualité est similaire à celle que l’on retrouve sur les Blu-Ray 4K, et le HDR est présent.

100 films inclus

Une fois inscrit, vous pourrez acheter ou louer jusqu’à 2000 films directement depuis votre console, dont Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Man: No Way Home, Uncharted, Equalizer, Le Challenge, Bullet Train ou SOS Fantômes : L’Héritage.

Les abonnés PlayStation Plus Premium/Deluxe peuvent également accéder à un catalogue pouvant contenir jusqu’à 100 films de la bibliothèque Sony Pictures, via l’application Sony Pictures Core. Ce catalogue comporte des films tels que Looper, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Elysium et Resident Evil: Damnation. Sony pictures Core est disponible dès aujourd’hui, dans 23 régions. « Nous prévoyons ainsi de faire évoluer nos offres et les avantages offerts sur Sony Pictures Core, notamment en proposant une sélection d’animés à succès de Crunchyroll », indique Sony.