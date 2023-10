TikTok teste une version payante de son application

Avec l’inflation, tout le monde veut sa part du gâteau. Le géant chinois TikTok n’échappe pas à l’adage, et veut également proposer une formule payante, à l’instar de Youtube Premium ou Instagram et Facebook. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de payer 4,99 dollars par mois pour retirer les publicités. L’offre gratuite est toujours disponible, évidemment, mais l’on peut s’attendre à plus de pubs sur cette version.

Pop-up à l’ouverture

Le test est déjà en cours auprès d’utilisateurs qui voient apparaître une pop-up à l’ouverture de l’application. Aucune annonce n’a été faite officiellement. TikTok s’efforce tant bien que mal de diversifier ses revenus. La plateforme avait déjà mis en place le TikTok Shop, un marché intégré pour inciter les utilisateurs à faire un achat.

D’autres réseaux essaient de faire un trou dans le secteur, comme X, qui propose un abonnement pour diviser par deux le nombre de publicités affichées. Elon Musk souhaite instaurer un abonnement encore plus cher pour retirer complètement les publicités.