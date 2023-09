iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max : tout savoir sur les smartphones événement

Ils étaient attendus, et ils n’ont pas déçu. Apple a présenté pour la première fois mardi soir ses tous nouveaux smartphones premium, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Le constructeur à la pomme propose donc sur cette gamme les meilleurs innovations, là où l’iPhone 15, vendu moins cher, est plutôt chiche en nouveauté.

Le 15 Pro n’est pas vraiment différent face au 14 Pro, en tout cas dans son design. On retrouve la Dynamic Island et les tranches plates. Mais trois améliorations font leur arrivée. La première, c’est un bouton d’action qui vient remplacer l’interrupteur qui faisait office de mode silencieux. L’heure est à la personnalisation puisque vous pourrez lui assigner diverses options. La deuxième, c’est l’arrivée des tranches en titane, qui permettent de réduire le poids du téléphone de 10%. Enfin, la troisième, c’est la diminution des bordures autour de l’écran.

Port USB-C

Comme tout le reste de la gamme, les 15 Pro vont intégrer l’USB-C en 3.0. Les iPhone 15 de base sont limités au 2.0. Cela signifie que la vitesse de transfert est bien supérieure, passant de 60 Mo/s à 1,25 Go/s. Cela permet notamment de copier une vidéo plus rapidement. Mais pour en profiter, il faut un câble compatible vendu séparément… Pour le reste, Apple intègre sa nouvelle puce A17 Pro, gravée en 3 nm à ses smartphones haut de gamme.

Un élément diffère selon le modèle Pro et le modèle Pro Max : le téléobjectif périscopique. Si les deux iPhone 15 Pro propose capteur principal 48 mégapixels en grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif X3, le téléobjectif périscopique, qui offre un zoom x5, est réservé au Max.

L’iPhone 15 Pro sera proposé en précommande à partir du vendredi 15 septembre et commercialisé à partir du 22 septembre, tout comme l’iPhone 15 Pro Max. Les prix débutent à 1229 euros pour le plus petit modèle et 1479 euros pour le Pro Max.