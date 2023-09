Switch 2 : Nintendo aurait fait découvrir la console lors de la Gamescom

Elle se rapproche, petit à petit… La Nintendo Switch 2 se précise à grand renfort de rumeurs. La nouvelle console portable du géant japonais aurait effectivement été montrée à certains développeurs, en secret, lors du salon allemand du jeu vidéo, la Gamescom.

DLSS et ray-tracing

Nintendo aurait notamment fait une démonstration d’une version améliorée de The Legend of Zelda : Breath of the Wild pour montrer la puissance de la Switch 2. Il n’est toutefois pas précisé si la version en question de Zelda sera proposée au public quand la nouvelle console sera disponible.

VGC indique séparément que Nintendo a également fait une démonstration de The Matrix Awakens, cette demo technique sur l’Unreal Engine 5 disponible depuis quelques années en téléchargement. Nintendo utiliserait le DLSS, à savoir la technologie d’upscaling de Nvidia. Le ray-tracing était aussi au programme. Ce qui placerait la console quasiment au niveau d’une Playstation 5 ! La console devrait sortir en 2024.