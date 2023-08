Microsoft : le PC Game Pass débarque sur Nvidia GeForce Now

Un beau partenariat qui va profiter aux deux acteurs, à coup sûr. Microsoft avait annoncé début juin lors du Xbox Games Showcase que le PC Game Pass allait débarquer sur Nvidia GeForce Now. C’est désormais chose faite, car le service arrive dès cette semaine.

Stream possible dès jeudi

A partir de jeu 24 août, Nvidia va commencer à déployer les jeux issus du PC Game Pass et du Microsoft Store sur GeForce Now. Les abonnés du PC Game Pass, qui propose de nombreux jeux, pourront commencer à diffuser des jeux via GeForce Now, qu’il s’agisse de jeux Microsoft first-party ou de jeux tiers présents dans le Game Pass.

Tout ne sera pas disponible dans la minute, certains titres nécessitant un portage et du temps supplémentaire. Mais cela arrivera dès bientôt. Pour rappel, un partenariat entre Microsoft et Nvidia avait été signé dans le cadre de l’affaire du rachat d’Activision Blizzard. Nvidia avait alors accepté un accord de 10 ans, afin de recevoir les jeux PC développés par Microsoft, ainsi que ceux de la licence Call of Duty.