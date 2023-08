Armored Core VI du studio From Software (Elden Ring) s’offre un trailer de lancement

C’est sans doute le jeu surprise de cette année. Armored Core VI, le nouveau né du studio de développement From Software (Elden Ring, Dark Souls, Sekiro, Bloodborne), sort ce vendredi 25 août. Et pour célébrer sa sortie comme il faut, le jeu se dote d’un tout nouveau trailer de lancement, quelques jours avant sa commercialisation.

Personnalisation totale

On y retrouve donc des phases de gameplay intenses mettant en scène notre mecha, que l’on pourra personnaliser à notre envie selon les circonstances de la mission du moment. Ainsi, vous pourrez changer les jambes du robot (et les intervertir avec des chenilles ou des pattes d’araignée, par exemple), son armement (missiles, laser, mitrailleuse…), et même ses couleurs.

From Software arrivera-t-il à faire aussi bien qu’Elden Ring ? Rien n’est moins sûr, puisque Armored Core est une saga bien moins populaire que Dark Souls… Le jeu sera lancé ce vendredi 25 août sur Xbox One, PlayStation 4 et PC ainsi que sur Xbox Series X|S et PS5. Plusieurs éditions sont disponibles en précommande dont une édition collector à… 450 €.