Elden Ring fuite en vidéo, les gamers euphoriques

Deux jeux vidéo ont rendu le monde fou ces dernières années : Cyberpunk 2077, qui s’est avéré être un désastre, et Elden Ring. Ce dernier, ambitieux projet de From Software, derrière les mythiques Dark Souls, Bloodborne et Sekiro, ne s’est que très peu montré. Mais le passé du studio peut décemment nous donner espoir. Présenté officiellement il y a deux ans, Elden Ring a récemment fait les frais d’une fuite montrant un petit bout d’un trailer de gameplay, qui n’a toujours pas été diffusé par l’éditeur ou les développeurs.

Chevaux et plate-forme

Le leak est de très mauvaise qualité, mais il nous donne une idée de ce que sera Elden Ring. À savoir un Dark Souls 3 surboosté, dans des environnements ouverts, possiblement à parcourir à dos de cheval et avec des passages de plate-forme. Les boss devraient également être légions comme le laisse présumer cet immense dragon cracheur de feu. Évidemment, rien de révolutionnaire : la formule des Souls semble reprise jusqu’au bout des doigts, en témoignent ces sorts de magie extrêmement similaires à ce que nous avons pu avoir le droit dans les précédents opus.

Le tout semble épique. Le titre s’appuiera sur un scénario concocté par George R. R. Martin, de Game of Thrones. Aucune date de sortie n’a encore été révélé, mais il devrait être disponible sur old et current gen, à savoir PS4, Xbox One, PC et PS5 et Xbox Series.