Xbox Game Pass : la période d’essai à 1€ réduite à 14 jours, au lieu d’un mois

A l’approche du mastodonte Starfield, Microsoft semble vouloir emmagasiner l’argent. Alors que le Xbox Game Pass permettait jusqu’ici de profiter d’une version d’essai d’un mois pour seulement 1€, le géant de Redmond vient d’annoncer que cette période va être réduite à seulement 14 jours.

14 jours et pas plus

Il faut dire que l’offre Xbox Game Pass n’a cessé d’être particulièrement alléchante ces dernières années. Le catalogue, qui inclut de nombreux jeux indés et AAA, l’abonnement EA Play, les exclusivités Xbox Studio et des remises et offres exclusives, pouvait être accessibles pour seulement quelques deniers en profitant de la conversion Xbox Live Gold vers Game Pass. Cette conversion est désormais terminée, et Microsoft semble vouloir capitaliser avec des années d’appels du pied.

En vous rendant sur le site officiel de la marque verte, dans la rubrique Game Pass, vous pouvez consulter les présentations des offres et apercevoir les différents tarifs. Que ce soit pour l’offre console, PC ou Ultimate, la période d’essai a été raccourcie à 14 jours. Il faut dire que le mastodonte Starfield approche à grands pas…