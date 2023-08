Elon Musk promet de payer les frais de justice des personnes “injustement traitées” sur Twitter

Encore une déclaration choc de la part du magnat des nouvelles technologies. Elon Musk, qui veut faire de X, ex-Twitter, le réseau social de la liberté d’expression, a proposé de payer tous les frais de justice de ceux qui ont été maltraités en raison de leurs tweets.

Avec quel argent ?

“Si vous avez été injustement traité par votre employeur à cause de ce que vous avez publié ou aimé sur cette plateforme, nous financerons vos frais de justice. Pas de limite. Veuillez nous en informer”, a ainsi annoncé Elon Musk. La publication a engendré tout un tas de réactions, comme celle d’un épidémiologiste allemand, Dr. Friedrich Purner, qui a indiqué que son employeur voulait qu’il supprime son compte Twitter, avant d’être rétrogradé puis démis de ses fonctions à cause de son refus. Or, cette épidémiologiste adopterait des positions très controversées, selon d’autres internautes…

A voir donc ce qu’Elon Musk prévoit, pour qui, et surtout comment. Elon Musk souhaite financer ces frais en justice, mais il n’a pas encore annoncé avec quels fonds. Rappelons que Twitter est toujours en situation de déficit de trésoreries et que la moitié de ses revenus publicitaires a disparu.