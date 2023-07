Elon Musk change le nom de Twitter et officialise X

Cette fois, c’est officiel. Twitter est devenu X, et a changé son célèbre logo, l’oiseau bleu, par un X blanc sur fond noir. Ce changement s’est fait sous l’impulsion de milliardaire Elon Musk, qui a fait main basse sur le réseau social il y a de ça plusieurs mois.

Multitude de services

Depuis ce week-end déjà, le nom de domaine X.com redirigeait vers Twitter. Elon Musk avait d’ailleurs créé en avril dernier l’entité X Corp pour encadrer Twitter, à la manière d’Alphabet qui est la maison-mère de Google. Pour l’heure, seul le site internet de Twitter a fait la bascule. L’application, elle, reste encore sous l’égide de Twitter, pour quelques heures seulement sûrement.

X ne sort pas de nulle part. Déjà, la société d’exploration spatiale d’Elon Musk se nomme SpaceX. Mais surtout, dans les années 1990, Elon Musk souhaitait déjà lancer un service de paiement sous le nom de X.com. Celui-ci est finalement devenu Paypal. Le « X » est ressorti juste après le rachat de Twitter par Elon Musk, ce dernier souhaitant faire du réseau social une app-plateforme globale (comme Weibo ou WeChat), qui regroupe en son sein une multitude de services, du réseau social au partage de vidéos en passant par le paiement en ligne, etc. Et ce, dans l’optique d’engranger plus d’argent, puisque Twitter a subi une perte de 50% de ses revenus depuis l’arrivée d’Elon Musk. A voir donc ce qu’il se passera dans les prochaines semaines.