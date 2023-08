Nothing annonce la marque CMF, pour écouteurs et montres connectés

Nothing, ça ne vous dit rien ? C’est pourtant la petite marque qui monte, qui monte… au milieu des grands producteurs de smartphones. L’entreprise est déjà derrière la conception des Phone (1) et (2), et compte bien prendre encore plus de parts de marchés, dans un secteur particulier : les objets connectés. Et en particulier, les écouteurs et les montres.

“Design épuré”

Nothing vient donc d’annoncer une nouvelle marque : CMF. Avec CMF, Nothing veut « rendre un meilleur design plus accessible » et abordable, pour attirer des consommateurs toujours plus nombreux. Carl Pei, le dirigeant, affirme qu’« il n’y a tout simplement pas de quoi s’enthousiasmer » dans le « segment de valeur » de l’électronique grand public. Preuve en est avec les écouteurs bons marchés. Au delà des Airpods, il n’y a effectivement pas grand chose de qualité…

En matière de logistique, « CMF est gérée par une équipe distincte au sein de Nothing afin de ne pas détourner l’attention de nos produits principaux ». La marque principale offrira un « design innovant », tandis que CMF offrira un « design épuré ». CMF, pour Color, Materials et Finish (couleur, matériaux et finition). Avec CMF, Nothing veut la “technologie la plus récente“, avec la “qualité éprouvée“. CMF by Nothing proposera des écouteurs et une montre connectée dès 2023. En attendant une annonce officielle…