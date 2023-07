Quel sera le design du Nothing Phone (2) ? 

Le youtubeur MKBHD a dévoilé quelques annonces sur le Nothing Phone (2). Des photos prises avec le Phone (2) attestent d’une amélioration significative des performances photographiques.

Les spéculations sur le nouveau téléphone de Nothing

Le 11 juillet prochain, Nothing dévoilera enfin son deuxième modèle de smartphone, le fameux Nothing Phone (2). Comme à son habitude, la marque met en place une stratégie qui consiste à alimenter les rumeurs et à partager des teasers. Chaque nouvelle information révélée et chaque cliché partagé contribuent à alimenter le buzz et à maintenir l’attention du public sur la marque.

Cette approche n’est pas nouvelle, car elle a été créée à l’époque où les fondateurs de Nothing faisaient partie de l’équipe de OnePlus. A l’époque, OnePlus avait su se démarquer sur le marché ultra-compétitif des smartphones en offrant un véritable engouement autour de ses appareils avant leur lancement. Aujourd’hui, c’est au tour de Nothing de reprendre cette stratégie et de réussir le challenge.

Le célèbre youtubeur MKBHD a eu le privilège de mettre la main sur le nouveau Nothing Phone (2). Ayant déjà reçu le premier modèle, le Nothing Phone (1), il donne un aperçu du design du nouveau téléphone. En effet, le Nothing Phone (2) conserve la même allure lisse et plate que son prédécesseur, s’inspirant des lignes de l’iPhone.

Les améliorations apportées au Nothing Phone (2)

Outre les similitudes, il faut noter que plusieurs améliorations ont été soulignées. D’abord, la coque arrière du téléphone est passée du noir à un ton plus gris. Toutefois, le changement le plus frappant réside dans la conception des LED à l’arrière. En réalité, le Nothing Phone (1) en comporte 12 disposées dans un motif glyphique alors que le Phone (2) en compte 33 réparties en plusieurs petites unités.

D’après Marques Brownlee, les LED du Phone (2) peuvent toujours être programmés à l’aide du logiciel du téléphone. L’entreprise a mis l’accent sur cette fonctionnalité, en particulier sur les 16 LED qui sont disposés en forme d’arc. Ce qui offre un large éventail de possibilités. Par exemple, l’arc peut être programmé pour agir comme une barre de progression en se remplissant ou en se vidant.

Cela est possible grâce aux boutons latéraux du téléphone. De plus, il est possible de régler une minutie et d’observer l’arc s’assombrir progressivement. Cependant, les possibilités ne s’arrêtent pas là. D’autres sections du glyphe peuvent rester allumées jusqu’à ce que vous traitiez certaines notifications. Il est également possible de programmer un motif lumineux séquentiel pour créer des sonneries personnalisées.

Par ailleurs, Marques Brownlee indique que Nothing n’a pas prévu d’ouvrir cette fonctionnalité aux notifications tierces. En plus du design, le Nothing Phone (2) a également suscité beaucoup d’excitation grâce aux photos partagées par les fondateurs Nothing. En effet, ces photos ont révélé une amélioration par rapport au Nothing Phone (1). On remarque, en effet, un rendu plus contraste et des couleurs vives.