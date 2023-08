Le Japon veut bloquer les CB des séniors pour éviter les arnaques

Aux grands maux les grands remèdes. Le Japon n’en peut plus de voir ses retraités arnaqués en ligne ou par téléphone. Les autorités du pays envisagent donc de bloquer les cartes bancaires des personnes de plus de 65 ans, si celles-ci n’ont pas été utilisées depuis au moins un an, rapporte le site Japan Today.

100 millions d’euros soutirés en 2023

Il faut dire que depuis le début de l’année, 15 milliards de yens, soit environ 100 millions d’euros, ont été soutirés en ligne par des arnaques à la carte bancaire, selon la police japonaise. Un éventuel blocage de ces cartes soulève évidemment de nombreuses questions, et des craintes. Mais pour l’heure, cette piste n’est qu’au stade de la réflexion pour l’Agence de police japonaise.

Au Japon, les réactions sur les réseaux sociaux sont plutôt favorables à une telle mesure. “Ils peuvent toujours aller en magasin”, peut-on lire. D’autres sont bien plus critiques, puisqu’on accuse le gouvernement japonais de vouloir contrôler les comptes bancaires des citoyens, comme ce qui s’est produit après la seconde guerre mondiale pour combattre l’hyperinflation. Dans tous les cas, les arnaques répandues au Japon le sont aussi en France… Et si la mesure est prise là bas, peut-être pourrait-elle s’étendre à travers le continent européen, qui sait ?