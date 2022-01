Les salles d’arcade SEGA au Japon bientôt mortes

Un cataclysme qui attristera les plus vieux d’entre nous. Les salles d’arcades, ultra populaires dans les 1980 et 1990, c’est bientôt fini. Du moins, au Japon, puisque les salles de la marque nippone SEGA, légendaires, vont bientôt disparaître. Au mois de novembre 2020 déjà, on apprenait que SEGA abandonnait la gestion des salles d’arcade à la startup japonaise GENDA. Le nom SEGA devait continuer d’apparaître sur l’enseigne, au moins pour le symbole.

Mais voilà, papatras, GENDA SEGA Entertainment vient de décider de changer de nom : l’entreprise s’appellera désormais GENDA GiGO Entertainement. Le logo commence déjà à s’évanouir des salles d’arcades, comme sur celle de la salle d’Ikebukuro, à Tokyo. Dès le mois de mars, le logo SEGA sera remplacé par celui de GiGO. GENDA rachète d’ailleurs les 14,9% de parts restantes de SEGA, alors qu’il en détenait 85,1%.

SEGA continuera tout de même à développer des bornes d’arcade. Une maigre consolation… D’autant que GENDO remplace très souvent les bornes d’arcade par des distributeurs de peluches.