Cortana sur Windows, c’est officiellement terminé

Microsoft l’avait annoncé, et c’est désormais fait. Le géant de Redmond a officiellement éteint son assistant numérique Cortana sur Windows. Il est désormais remplacé au sein de Windows 11 par un modèle de langage d’intelligence artificielle fondé sur GPT-4 d’OpenAI, déjà intégré au moteur de recherche Bing.

“Obsolète”

L’app Cortana (disponible via la Microsoft Store) a été mise à jour il y a quelques heures, mais cette dernière n’affiche plus que le message suivant : « Cortana sous Windows en tant qu’application autonome est obsolète. »

Microsoft continue sur sa page support : « À partir d’août 2023, nous ne prendrons plus en charge Cortana sous Windows en tant qu’application autonome. Cependant, vous pouvez toujours accéder à de puissantes fonctionnalités de productivité dans Windows et Edge, qui ont des capacités d’IA accrues », explique Microsoft. « Nous sommes ravis de continuer à innover et à utiliser l’IA pour vous aider à travailler plus intelligemment et plus rapidement. »

Cortana sera toujours effective sur les apps Outlook et Microsoft Teams, mais sous le nom Microsoft Viva. Ses tâches seront d’ailleurs beaucoup plus restreinte. A croire que l’entreprise américaine veut effacer toute trace de Cortana, nom de l’IA accompagnant le Master Chief dans la saga de jeux vidéo Halo…