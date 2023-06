Microsoft : Cortana va disparaître de Windows 10 et 11

Une assistante licenciée. L’application d’assistance Cortana, qui tire son nom de la licence de jeux vidéo Halo, va bientôt disparaître des systèmes d’exploitation Windows 10 et Windows 11, a annoncé Microsoft récemment. L’assistant ne sera ainsi plus disponible dès la fin de l’année. Cortana, qui avait déjà été écartée des plateformes Android et iOS en 2019, ne fait en effet plus le poids face à Copilot, un nouvel assistant qui utilise désormais ChatGPT. Et l’on sait tous à quel point ChatGPT est performant.

Mis au rebut

Cortana restera toutefois disponible au sein d’Outlook Mobile et dans Teams. Le briefing quotidien de Cortana dans Outlook se nomme Microsoft Viva. Le géant de Redmond pousse d’ailleurs quiconque à passer sur Copilot, la version aux stéroïdes boostée par ChatGPT. “Vous pouvez toujours accéder à de puissantes fonctionnalités de productivité dans Windows et Edge, qui ont des fonctionnalités d’IA améliorées”, écrit Microsoft.

La firme rappelle également : “Au lieu de cliquer sur l’icône Cortana et lancer l’application pour passer en mode vocal, vous pouvez désormais utiliser directement la voix et satisfaire vos besoins de productivité grâce à différents outils.” En bref, Microsoft met au rebut Cortana, celle qu’il aimait tant. Microsoft a totalement intégré le langage de ChatGPT dans son système d’exploitation et ses applications, alors que Cortana n’avait que huit ans. Ce n’est pas beau de vieillir…