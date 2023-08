Xbox Game Pass : les nouveaux jeux d’août 2023, et les titres qui s’en vont

Le mois d’août étant là, Microsoft en a profité pour communiquer sur les nouvelles arrivées sur son catalogue de jeux, le Xbox Game Pass. Il a aussi annoncé le retrait de plusieurs titres le 15 août prochain : Death Stranding sur PC, Edge of Eternity sur le cloud, les consoles et le PC, Midnight Fight Express sur le cloud, les consoles et le PC, et Total War : Warhammer III sur PC.

Plateforme, aventure et espace

Ainsi, les nouveaux titres sont au nombre de six. Celeste est déjà disponible sur cloud, console et PC. Ce jeu de plateforme nous met dans la peau de Madeline, qui va devoir grimper au sommet du mont Celeste en échappant à ses démons. Le 3 août débarquera A Short Hike, une expérience sympathique où il vous faudra randonner, escalader et planer. Le 8 août, BroForce Forever arrive aussi sur cloud, console et PC. Ce gun’em all à scrolling horizontal vous met à la tête d’une organisation paramilitaire sous-financée et surpuissante, qui utilise exclusivement la force excessive.

Le 9 août, c’est le grand retour de Limbo, un jeu d’aventure indépendant très très sombre… Le 10 août, le jeu de gestion et de construction de vill aérienne Airborne Kingdom sera disponible. Enfin, le gros morceau sera le 15 août, puisqu’Everspace 2 vous proposera de piloter des vaisseaux spatiaux dans un monde ouvert dantesque.