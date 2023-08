Le Meta Quest 3 dévoilé à la prochaine conférence Meta Connect

C’est désormais officiel, le Meta Quest 3 va se montrer en long, en large, et en travers, dans quelques semaines seulement. Le nouveau casque de réalité virtuelle de Facebook sera la grande attraction de la prochaine conférence Meta Connect, qui aura lieu le 27 septembre prochain. Ce lancement est très attendu par les consommateurs comme par la maison-mère Meta, qui veut rattraper les ventes du Meta Quest 2, qui bloquent au-dessus des 20 millions d’unités.

499 euros

Pour l’heure, quelques informations ont filtré, avec un design proche du Meta Quest 2, un boîtier 40% plus fin et des nouvelles manettes semblables à celles du Meta Quest Pro. L’IPD sera aussi totalement réglable et la façade avant disposera de deux caméras couleur ainsi qu’un capteur de profondeur de type LiDAR pour l’affichage en AR/XR. Quant au prix de vente, il sera de 499 euros pour le modèle équipé de 128 Go de capacité de stockage.

Le reste est encore à l’état de rumeurs, avec des écrans d’une résolution de 2 064 par 2 208 pixels par œil, un FoV de 110° et une puce Snapdragon XR2 Gen 2 gravée à 4 nm. Surpuissante, donc. Le Meta Quest 3 sera probablement commercialisé au mois d’octobre.