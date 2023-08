Meta dévoile deux prototypes avancés de casque de réalité mixte

Après la réalité virtuelle (VR), après la réalité augmentée (AR), place à la réalité mixte (XR) ! La maison-mère de Facebook, Meta, qui parie beaucoup sur ces nouvelles technologies depuis plusieurs années, profitera du prochain événement SIGGRAPH pour présenter deux tout nouveaux prototypes avancés de casques de réalité mixte. L’année dernière déjà, Meta y présentait Starbust, un casque XR capable d’afficher une luminosité de 20.000 nits (quatre fois plus que celle de l’Apple Vision Pro).

Résolution rétinienne

L’édition 2023 du SIGGRAPH nous dévoilera donc les prototypes Butterscotch Varifocal et Flamera. Oui, ils ont été cherché loin pour trouver ces noms. Le plus intéressant reste le Butterscotch Varifocal, qui proposera un affichage a résolution rétinienne, soit 60 pixels par degré (60 PPD). Pour information, la résolution rétinienne va au-delà de ce que l’oeil peut percevoir. On parle de degré dans ce cas là.

L’Apple Vision Pro et le Varjo sont actuellement les plus proches de la résolution rétinienne, autour de 35 PPD. Qu’est-ce que cela signifie ? Que le Butterscotch Varifocal va pouvoir permettre à l’utilisateur de fixer un objet virtuel très proche ou au contraire extrêmement éloigné, sans perte de définition.

Le prototype Flamera utilisera lui une technologie passthrough basée sur la reprojection, que Meta décrit comme « une caméra informatique qui utilise la technologie de champ lumineux » Meta précise que « contrairement à une caméra traditionnelle à champ lumineux dotée d’un réseau d’objectifs, Flamera place stratégiquement une ouverture derrière chaque objectif. Ces ouvertures bloquent physiquement les rayons de lumière indésirables afin que seuls les rayons souhaités atteignent les yeux. L’architecture utilisée concentre également les pixels finis du capteur sur les parties pertinentes du champ lumineux, ce qui donne des images de résolution beaucoup plus élevée. » En bref, le futur est prometteur.