Apple pourrait racheter Electronic Arts

Le monde du jeu vidéo est dans le viseur d’Apple depuis plusieurs années. La firme de Cupertino pourrait racheter le célèbre éditeur de jeux vidéo Electronic Arts.

Pour rappel, Electronic Arts est le studio derrière les titres Star Wars, The Sims, Need for Speed et bien d’autres encore.

À en croire les dires des médias, l’éditeur de jeux vidéo serait en quête d’une fusion ou d’un repreneur. Le studio serait ciblé par les dirigeants de la firme de Tim Cook.

D’après les médias, les équipes d’Electronic Arts seraient en pleine discussion avec celles de la Pomme. Disney et Amazon s’y intéresseraient aussi.

Notons qu’EA se trouve à quelques kilomètres du siège d’Apple. Certains disent que ses dirigeants chercheraient une fusion et ne voudraient pas céder la firme, pour que l’actuel patron, Andrew Wilson, reste à la tête de la nouvelle entité.

Il est tout à fait normal qu’Electronic Arts soit dans le viseur de la Pomme. Ces dernières années, le géant américain s’intéresse au monde des jeux vidéo et le rachat d’EA pourrait être bénéfique et profitable.

Depuis 2019, date de lancement d’Arcade, Apple a montré son intérêt pour le jeu vidéo. Pour l’instant, son service n’arrive pas à attirer énormément de joueurs et à les fidéliser, mais le rachat pourrait changer la donne.